Elly Schlein ha dichiarato che nel 2027 sconfiggerà Giorgia Meloni alle elezioni politiche, affermando di aver già formato una coalizione politica. La leader del partito di centrosinistra ha parlato anche del recente referendum sulla giustizia, sottolineando le sue ambizioni per il futuro elettorale. La sua posizione si concentra sulla volontà di vincere le prossime elezioni e di consolidare il suo fronte politico.

AGI - Elly Schlein va oltre l'esito del referendum sulla giustizia: "Noi batteremo Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche. Non ci avete mai sentito chiedere una volta il voto a questo referendum per dire 'votate contro questo governo'". Parlando a 'In altre parole' su La7 la segretaria del Pd spiega: "Questa riforma è fatta da un governo che pensa che chi prende un voto in più alle elezioni non debba essere sottoposto a un controllo di legalità. Noi pensiamo che chi è al governo debba essere giudicato e sottoposto al controllo come accade a tutti i cittadini". "Giorgia Meloni - ricorda Schlein - ha vinto anche perché il nostro campo era diviso, non c'era una coalizione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Schlein guarda già al 2027: "Sconfiggeremo Meloni alle politiche, adesso abbiamo una coalizione"

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