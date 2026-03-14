Schlein e Gassmann | giustizia guerra e cultura in diretta

Stasera su La7 alle 20:30 va in onda un programma condotto da Massimo Gramellini che affronta temi come giustizia, guerra e cultura. La puntata vede coinvolte le figure di Schlein e Gassmann, che partecipano in diretta per discutere di questioni di attualità politica e culturale. Il palinsesto di questa sera si presenta ricco di interventi e confronti su argomenti di stretta attualità.

La7 accoglie stasera, sabato 14 marzo 2026 alle 20:30, un palinsesto denso di attualità politica e culturale con Massimo Gramellini alla conduzione. La serata vedrà la presenza di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e dell’attore Alessandro Gassmann per un confronto trasversale su giustizia, guerra e cultura contemporanea. L’appuntamento In Altre Parole si configura come uno spazio di riflessione profonda dove il giornalista Antonio Padellaro analizza i fatti della settimana, mentre Alessandro Sallusti ed Enrico Grosso affrontano il tema spinoso del referendum sulla giustizia. Il programma non si limita alla politica pura ma apre finestre sul conflitto bellico con Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo, autore dello spettacolo teatrale Crescere, la guerra. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schlein e Gassmann: giustizia, guerra e cultura in diretta Articoli correlati Elly Schlein e Alessandro Gassmann a In Altre ParoleMassimo Gramellini torna questa sera, sabato 14 marzo, con un nuovo appuntamento di In Altre Parole, il programma di attualità e cultura in onda... In altre parole su La7, gli ospiti del 14 marzo da Alessandro Gassmann a Elly SchleinNuova puntata di In altre parole questa sera, sabato 14 marzo 2026, su La7 dopo gli ottimi ascolti della settimana scorsa, quando il programma ha... Contenuti utili per approfondire Schlein e Gassmann giustizia guerra e... Temi più discussi: In altre parole - Sabato alle 20.30; Referendum giustizia, Bocchino: Il Sì vincerà con uno scarto importante, Conte e Schlein travolti; Promozione Floris: quattro comizi anti-Meloni al costo di uno 2026 | GIUSTIZIA - IUSTITIA.BG 2025; Promozione Floris: quattro comizi anti-Meloni al costo di uno. Schlein: per la premier italiani stupidi. Il 18 in piazza per il no con Silvestri e De CataldoArtisti e intellettuali contrari al disegno di legge costituzionale sulla magistratura si alterneranno al microfono con i volti di punta del comitato ... repubblica.it Giustizia, il duello tra Meloni e Schlein. Riforma giusta, indebolisce i pmLa premier al Tg5 contro il no: Hanno bisogno di mentire. Schlein: La giustizia non migliorerà. Cgil, 7 marzo mobilitazione ... repubblica.it Elly Schlein - facebook.com facebook La sinistra è in evidente difficoltà: arriva perfino ad attaccare i propri esponenti che voteranno Sì, fingendo di dimenticare che proprio loro, per primi, sono stati grandi sostenitori della separazione delle carriere. Una battaglia che oggi Schlein e Conte hanno de x.com