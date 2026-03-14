Sabato 14 marzo 2026 ad Are, in Svezia, Julia Scheib ha vinto la gara di gigante con l'Austria che ritorna sul podio dopo dieci anni. La competizione si è svolta alle 17:01 e ha visto la atleta austriaca prevalere sugli avversari, portando a casa la coppa. La vittoria segna un nuovo risultato per l'Italia dopo un lungo periodo senza successi in questa disciplina.

Sabato 14 marzo 2026, ore 17:01. Are, Svezia. Julia Scheib ha appena conquistato la vittoria e la coppa di gigante, portando l’Austria al trionfo dopo un decennio d’attesa. Il duello per la classifica generale resta aperto tra Aicher e Shiffrin. L’austriaca ha dominato entrambe le manche, superando Camille Rast nella prima prova e mantenendo il comando fino alla fine della seconda. Con quattro vittorie stagionali alle spalle, il successo è stato netto e definitivo. Mentre l’Austria festeggia, la corsa al titolo mondiale si fa sempre più serrata. Emma Aicher e Mikaela Shiffrin sono ancora in gioco, con un distacco di 120 punti che potrebbe essere colmato nelle gare rimanenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scheib trionfa ad Are: Austria vince dopo 10 anni

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