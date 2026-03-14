Scandalo | un milione di auto immatricolate illegalmente in Francia

La Corte dei Conti ha scoperto che un milione di auto sono state immatricolate illegalmente in Francia. I controlli condotti dalle forze di polizia hanno portato alla luce un sistema di registrazione di veicoli gestito da concessionari fantasma. La scoperta riguarda specificamente veicoli immatricolati senza rispettare le procedure ufficiali e senza autorizzazione.

Secondo il revisore dei conti dello Stato, in Francia circolano un milione di auto (pari a circa l'1,7% del parco veicoli nazionale) immatricolate illegalmente da circa 300 "società fittizie che operano in totale indipendenza dal controllo statale". Questo sistema ha causato perdite per lo Stato di centinaia di milioni di euro in tasse e multe, e mette quotidianamente a rischio la sicurezza dei cittadini, in quanto permette la circolazione su strada di auto e camion non sicuri. Secondo la Corte dei Conti in un rapporto pubblicato giovedì 12 marzo 2026, le criticità del sistema "hanno consentito alle associazioni criminali, dalla piccola delinquenza alla criminalità organizzata, di penetrare nel sistema di registrazione per perseguire i propri scopi fraudolenti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scandalo: un milione di auto immatricolate illegalmente in Francia Articoli correlati Nel 2025 immatricolate a Padova 20.626 auto (-2,99 %)«Se serviva un dato oggettivo per avere conferma dell'inefficacia di una politica di incentivazione a dir poco confusa, ma soprattutto di un quadro... Leggi anche: Byd: a gennaio immatricolate 3.553 auto in Italia, quota al 2,5% Tutto quello che riguarda Scandalo un milione di auto... Temi più discussi: Lo scandalo delle auto fantasma in Francia ha permesso l’immissione in circolazione di un milione di veicoli illegali; Déjà-vu L’ennesimo scandalo nella sanità siciliana, e la domanda che nessuno vuole farsi davvero; Banca condannata a restituire un milione di euro a 50 clienti veneziani; Forteto, lo scandalo senza fine. Da Dicomano, Zeni attacca: Che non siano i cittadini a pagare. Scandalo: un milione di auto immatricolate illegalmente in FranciaLo rileva la Corte dei Conti. Lo scandalo emerge a seguito dei controlli effettuati dalle forze di Polizia, che hanno svelato un sistema di registrazioni di veicoli realizzato da concessionari fantasm ... msn.com Enrica Bonaccorti e la truffa da 100 milioni, il caso scandalo in casa MediasetIl caso del Cruciverbone a Non è la Rai: Enrica Bonaccorti smascherò in diretta una truffa sospetta per vincere 100 milioni di lire ... quifinanza.it Dai però hanno detto che per il Giubileo del 2050 lo scandalo di Piazza Farnese trasformata in parcheggio si risolverà. Al più tardi per l’anno santo del 2075… - facebook.com facebook L'eurodeputato indagato per lo scandalo Huawei, ma non era lui: l'ultima gaffe dei pm di Bruxelles. Il caso del maltese Attard x.com