Sayf condivide la sua esperienza dei sette giorni a Sanremo, un periodo che ha segnato un punto di svolta nella sua vita. Nel suo racconto, descrive i momenti di difficoltà, i sacrifici fatti e le emozioni provate durante la partecipazione. La narrazione si concentra sul suo percorso personale e sulle sensazioni vissute, senza entrare in dettagli legali o controversie, e mantiene un tono diretto e naturale.

(askanews) – Un racconto intimo e profondo, fatto di sogni, sacrifici e momenti difficili: nel nuovo episodio di Giorno di Prova, il format condotto da Gabriele Vagnato disponibile su YouTube, Sayf si apre per la prima volta su alcuni dei passaggi più significativi della sua storia personale e artistica. Un dialogo sincero che mette al centro il valore della famiglia, la determinazione nel perseguire la musica e la forza necessaria per affrontare le sfide della vita Il viaggio parte da Sanremo a bordo del porter che Sayf confessa essere il mezzo di trasporto del padre che utilizza nel suo lavoro da idraulico, con quell’umiltà che da sempre lo contraddistingue. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sayf si racconta: i 7 giorni di Sanremo che gli hanno cambiato la vita

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