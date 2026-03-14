Sasso sui binari | 22enne arrestato per lite economica

Un giovane di 22 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver colpito un uomo alla testa con un sasso preso dai binari della stazione di Poggio Rusco. L’episodio è avvenuto in seguito a una lite di natura economica e ha portato gli agenti a intervenire prontamente sul posto. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Un 22enne è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver colpito un uomo alla testa con un sasso prelevato dalla massicciata dei binari della stazione di Poggio Rusco. L’episodio, avvenuto il 7 marzo nel primo pomeriggio, nasce da una lite degenerata legata a questioni economiche tra due persone che si conoscevano. La vittima ha riportato un trauma cranico e lesioni alla spalla destra, venendo dimessa con una prognosi di dodici giorni. Il giovane aggressore, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e lo spaccio, è stato trasferito nella Casa circondariale di Mantova in attesa del processo. L’incidente alla stazione ferroviaria: cronaca di uno scontro violento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sasso sui binari: 22enne arrestato per lite economica Articoli correlati Sabotaggio sui binari a Bologna, 20enne arrestato mentre metteva pietre sui binari all’arrivo del trenoL'arresto nei pressi di Castel San Pietro Terme dopo la segnalazione di una persona sospetta sui binari. Leggi anche: Metteva pietre sui binari, arrestato