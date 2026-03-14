A Sassari, due operai sono stati condannati agli arresti domiciliari dopo aver sottratto circa 10.000 euro a una donna di novantanove anni. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno identificato e denunciato i responsabili. La donna, che vive sola, ha subito il furto e ora si trova coinvolta in un procedimento giudiziario.

Sassari ha due operai condannati agli arresti domiciliari dopo aver derubato una donna novantenne per circa 10.000 euro. I Carabinieri hanno smascherato un piano criminoso che ha sfruttato la vulnerabilità fisica della vittima durante dei lavori di ristrutturazione in casa sua. Gli indagatori hanno recuperato gioielli per un valore di 5.000 euro, restituendo alla proprietaria oggetti carichi di memoria familiare sottratti dai malviventi. L’inganno nascosto dietro i cantieri domestici. La cronaca nera a volte si nasconde sotto l’apparenza innocua di un semplice lavoro di manutenzione edilizia. In questo caso specifico, due individui hanno ottenuto accesso all’abitazione con la scusa di eseguire interventi di ristrutturazione interna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari: operai derubano anziana per 10.000€ e rubano

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