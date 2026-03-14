Domenica 15 marzo il cielo sopra Sassari si presenterà nuvoloso con piogge leggere, accompagnate da temperature che si aggireranno intorno ai 7 gradi. La giornata sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili a causa di un fronte che porta pioggia e nubi. La città si prepara a un episodio di maltempo che influenzerà il clima della giornata.

Il cielo sopra Sassari si prepara a cambiare volto domenica 15 marzo, quando un fronte instabile porterà nuvole e piogge leggere. Le temperature scenderanno verso i 7 gradi di minima e saliranno fino a 12 gradi di massima, con venti che spingeranno l’aria fresca dalla direzione sudovest. Un peggioramento progressivo delle condizioni atmosferiche è previsto per il pomeriggio, portando circa 2 millimetri di pioggia sulla città. L’atmosfera nella provincia si trasformerà da serena a grigia nel giro di poche ore, costringendo i cittadini ad adattarsi a questo cambiamento stagionale inaspettato. La quota dello zero termico si stabilizzerà a 1.236 metri, segnale chiaro di come le masse d’aria fredda stiano calando dalle quote più alte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari: 15 marzo, pioggia e 7 gradi di freddo

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