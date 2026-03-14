Il tecnico della Lazio ha commentato le difficoltà della squadra in vista della partita contro il Milan, sottolineando che senza Vecino e Guendouzi la gestione dei calci piazzati risulta particolarmente problematica. Ha spiegato che la mancanza di questi giocatori ha influito sulla qualità delle esecuzioni e sull’efficacia delle situazioni di set-piece. La squadra si prepara quindi a trovare soluzioni alternative per compensare le assenze.

Il tecnico azzurro Maurizio Sarri ha affrontato con onestà le carenze strutturali della sua squadra in vista dello scontro casalingo contro il Milan, evidenziando come la gestione dei calci piazzati sia diventata un punto critico per la Lazio. La riunione stampa si è svolta nel clima di attesa che precede l’incontro di Serie A, dove l’allenatore ha messo in luce le vulnerabilità difensive e la necessità di evitare spazi liberi agli avversari. L’atmosfera allo Stadio Olimpico sta cambiando radicalmente con il ritorno del pubblico nelle tribune, un fattore che Sarri definisce una fonte primaria di motivazione per sé e per i giocatori. Il tecnico ha annunciato intenzioni precise riguardo alla visita alla Curva Nord, rompendo una consuetudine personale di rispetto verso gli atleti, rispondendo a un invito diretto dei tifosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sarri: senza Vecino e Guendouzi, i calci piazzati sono

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