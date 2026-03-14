Sardegna | 9% di giovani agricoltori ma la burocrazia frena

In Sardegna, il 9% delle aziende agricole è gestito da giovani, posizione che colloca l’isola all’ottavo posto in Italia. Nonostante questa percentuale sia superiore alla media nazionale del 7%, la burocrazia rappresenta un ostacolo per le nuove imprese agricole. I dati sono stati resi noti dai rappresentanti del settore, che sottolineano le difficoltà incontrate dai giovani agricoltori.

La Sardegna si colloca all’ottavo posto in Italia per la presenza di aziende agricole guidate da giovani, superando la media nazionale del 7% con una quota del 9%. Mentre la provincia di Nuoro registra il massimo regionale con oltre mille imprese under 35, Oristano chiude la classifica interna con sole 306 realtà operative. I dati emergono durante le celebrazioni del ventesimo anniversario dell’Oscar Green a Roma, dove Beatrice Foddis ha rappresentato l’isola nella categoria Agri-Influencer. La regione conta oggi 2.876 attività gestite da persone sotto i trentacinque anni, un numero che rivela come il settore agricolo rimanga un motore vitale contro lo spopolamento delle zone interne. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna: 9% di giovani agricoltori, ma la burocrazia frena Articoli correlati Leggi anche: Zes Unica in Campania, Carfora a Fico: La burocrazia frena più della mancanza di fondi Pac, Cia-Agricoltori: "In 20 anni chiuse la metà delle aziende per burocrazia e regole asfissianti"Nel dettaglio i magistrati contabili chiamati ad analizzare la riforma per il periodo 2028-2034 avvertono che l'integrazione dei fondi agricoli della... Contenuti utili per approfondire Sardegna 9 di giovani agricoltori ma la... Temi più discussi: DA VENERDÌ 13 A DOMENICA 15 MARZO I CAMPIONATI REGIONALI 2026; Dolianova, a NextGen Politics Giorgio Gori ed Emanuele Cabras; In Sardegna i giovani continuano a credere nell’agricoltura; Italia, il mercato del lavoro tiene ma rallenta: 24 milioni di occupati, disoccupazione ai minimi. I giovani restano il nodo irrisolto. Sardegna, Paletti 5° tra i giovaniLuca Paletti è terminato quinto nella classifica Giovani al Giro di Sardegna, che si è concluso ieri ad Olbia con la vittoria di Filippo Zana. Il 21enne modenese ha potuto indossare per due giorni la ... ilrestodelcarlino.it Giovani sardi dall’Argentina: avviati i lavori del laboratorio progettuale. L’incontro promosso dall’Assessorato del Lavoro per rafforzare il legame con la SardegnaCagliari, 10 febbraio 2026 - È iniziata ieri la visita della delegazione dei giovani sardi in Argentina, un momento di incontro ed elaborazione volto a rafforzare legami e progettare il futuro, che ... regione.sardegna.it In un mondo che corre verso le città, Fabio Cuccu ha scelto di restare. Ad Asuni, tra i profumi della campagna e il suono dei campanacci, questo giovane pastore porta avanti con orgoglio una delle tradizioni più antiche e genuine della Sardegna. I suoi anim - facebook.com facebook