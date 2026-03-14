Sanzioni Russia | l’UE rinnova il blocco su 2.600 target

Il Consiglio europeo ha deciso di prorogare le sanzioni contro la Russia, rinnovando tutte le restrizioni su circa 2.600 target. L’accordo è stato raggiunto all’unanimità per assicurare che le misure non scadano nel fine settimana. La decisione riguarda l’intero pacchetto di restrizioni, che resterà in vigore senza variazioni fino a nuovo provvedimento.

Il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo unanime per rinnovare l’intero pacchetto di restrizioni contro la Russia, evitando che le misure scadano nel weekend. Questa decisione comporta la rimozione di due nomi dalla lista dei sanzionati e l’esclusione di cinque persone decedute, mantenendo in vigore il blocco su oltre 2.600 entità. La manovra è stata necessaria perché il rinnovo richiede il consenso totale dei 27 Stati membri. Le trattative si sono protratte fino a sabato, quando una procedura scritta ha permesso di sbloccare l’intesa dopo che la Slovacchia aveva richiesto la cancellazione di specifici magnati come Alisher Usmanov e Mikhail Fridman. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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