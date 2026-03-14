Nel cuore dell’Artico norvegese, il Primo Ministro canadese Mark Carney ha incontrato i leader di Germania e Norvegia. I tre hanno espresso chiaramente la loro opposizione alla decisione dell’amministrazione Trump di sospendere temporaneamente le sanzioni sul produzione di petrolio russo. La questione riguarda le misure economiche adottate e le reazioni internazionali alla decisione statunitense.

Nel cuore dell’Arctico norvegese, il Primo Ministro canadese Mark Carney si è unito ai leader di Germania e Norvegia per contestare apertamente la decisione dell’amministrazione Trump di sospendere temporaneamente le sanzioni sul petrolio russo. Questo allineamento pubblico segnala una frattura diplomatica tra Washington e i suoi alleati della NATO durante l’esercito militare Cold Response in corso a Bardufoss. Mentre il conflitto in Ucraina entra nel suo quinto anno, la scelta degli Stati Uniti di permettere la vendita del petrolio russo bloccato in mare ha generato forti critiche da parte dei partner europei e ucraini. I leader presenti hanno sottolineato come tale mossa indebolisca la pressione economica necessaria per spingere Mosca al tavolo dei negoziati, creando un divario strategico evidente nella coalizione occidentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanzioni russe: Carney e alleati sfidano Trump nell’Artico

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