Sanzioni alla Russia ex viceministro ucraino a processo in Spagna | rete per rifornire l’industria militare di Mosca

Un ex viceministro ucraino e sua moglie sono sotto processo in Spagna con l’accusa di aver usato una società locale e altre aziende di copertura per acquistare componenti aeronautici in Europa e Ucraina. Secondo le indagini, avrebbero aggirato i divieti dell’Unione Europea per rifornire l’industria militare russa. Le autorità spagnole hanno avviato un procedimento contro i due coinvolti.

La magistratura spagnola porta a processo un ex viceministro ucraino dell’era Yanukovich, accusato di aver costruito una filiera clandestina per rifornire la difesa russa di componenti aeronautici acquistati tra Unione europea e Ucraina. Secondo l’accusa, l’operazione avrebbe permesso di aggirare le sanzioni Ue contro la Russia introdotte dopo la Crimea nel 2014 e rafforzate con la guerra del 2022. Nel procedimento sono coinvolti Kostiantyn Antonovich Kucher e la moglie Olga V., ritenuti i promotori della rete. Per gli investigatori, la base operativa sarebbe stata la società spagnola Aero Design System, usata per acquistare componenti destinati poi a imprese russe. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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