Alisson Santos potrebbe entrare nella storia del calcio italiano segnando in tutte e tre le prime partite casalinghe di questa stagione. Se dovesse trovare la rete anche oggi, diventerebbe il primo calciatore azzurro a raggiungere questo risultato nell’epoca dei tre punti. La partita di oggi si presenta quindi come un’occasione importante per Santos di lasciare il segno.

La partita di oggi potrebbe avere il sapore della storia per Alisson Santos: in caso di gol, sarebbe il primo calciatore azzurro ad andare a segno in ciascuna delle prime tre partite casalinghe nell’era dei tre punti. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Napoli-Lecce, Alisson Santos per la storia. Si legge sul Corsport: L’obiettivo primario, firme a parte, sarà come sempre la vittoria: il Napoli è terzo e in piena maratona Champions, forte di un vantaggio di cinque punti sulle quarte in classifica (Como e Roma) e a -4 dal Milan, secondo e atteso il 6 aprile al Maradona. Battere il Lecce, insomma, avrebbe un significato collettivo molto importante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Santos a caccia del record: può diventare il primo azzurro a segnare nelle prime tre partite casalinghe

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