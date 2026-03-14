La RAI trasmette il Festival di Sanremo tutto l'anno, senza interrompere le programmazioni dedicate. Tra spin-off collegati e ospitate frequenti, Sanremo perde la sua natura di evento esclusivo. Artisti e canzoni sono ormai presenti costantemente in TV, radio e online, creando una saturazione che coinvolge il pubblico. La trasmissione sembra essere diventata un elemento continuo, senza pause evidenti.

Tra spin-off 'attaccati' al Festival e ospitate continue, Sanremo smette di essere un evento unico e rischia di saturare il pubblico con artisti e canzoni ormai onnipresenti in TV, in radio e naturalmente sul web Sanremo è come il maiale, non si butta via niente. Ad aver rimaneggiato in chiave "festivaliera" un famoso detto popolare è stata Arisa durante una recente intervista ai microfoni di Sky, il che ha costituito per noi una vera illuminazione. Il Festival che non finisce più Certo, il punto su cui la riflessione si è concentrata è un po' diverso dal suo. Perchè non si parla qui di quanto venga sfruttato mediaticamente ogni aspetto della kermesse, ma di come la RAI abbia deciso di sfruttare il format nel corso dell'intera stagione televisiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sanremo tutto l'anno: la RAI non spegne più il Festival, e questo è un problema

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