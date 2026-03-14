Sanremo Top stasera il secondo appuntamento | scaletta

Stasera si tiene il secondo appuntamento di Sanremo Top, con una scaletta che include gli artisti attesi e la presentazione delle classifiche. L'evento si svolge in una località non specificata e vede la partecipazione di diversi cantanti protagonisti della serata. La serata si concentra sulle esibizioni e sull’aggiornamento delle posizioni in classifica.

Questa sera va in ondaSanremo Top, il secondo appuntamento con il programma che vede il festival da un’altra prospettiva. Lo scopo è quello di raccontare come sta andando la musica dei Big a distanza di tempo. Un modo per vedere le classifiche e far propagando ancora, a distanza di giorni, al festival. Così Carlo Conti, sebbene la prima puntata diSanremo Topnon sia andata come sperato, stasera ne condurrà un’altra. Infattiil programma di Conti settimana scorsa ha realizzato 2.805.000 spettatori pari al 19.9%di share. Ma se la sfida era conC’è Posta per te,stavolta sarà contro il concerto in replica diSal Da Vinci. Stasera ci sarà una sorta di ubiquità per l’artista che si troverà sia su Canale 5 sia su Rai 1, dove tornerà come ospite, essendo il vincitore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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