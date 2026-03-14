Sanremo Top stasera 14 marzo il secondo appuntamento | i Big tornano sul palco con Conti

Stasera, 14 marzo, alle ore 21, va in onda il secondo appuntamento di Sanremo Top, con i Big che tornano sul palco condotto da Conti. Dopo il debutto che ha ottenuto il 20% di share, lo spettacolo prosegue con le esibizioni e gli interventi previsti per questa seconda serata. La trasmissione viene trasmessa in diretta e rappresenta il seguito della rassegna musicale.

(Adnkronos) – Dopo l’ottimo debutto della premiere, che ha registrato il 20% di share, Sanremo Top torna in diretta oggi sabato 14 marzo alle ore 21.30 con il secondo e ultimo appuntamento. Il programma prosegue il suo viaggio tra classifiche e performance degli artisti della kermesse, dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Conduce Carlo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Sanremo Top, stasera 7 marzo: i Big tornano sul palco con Carlo Conti(Adnkronos) – Stasera, sabato 7 marzo, andrà in onda 'Sanremo Top', lo storico 'post Festival' che negli anni ’90 e 2000, a un mese dalla kermesse,... Anticipazioni Sanremo Top, i Big tornano a farci cantare: cosa succede staseraVi manca Sanremo? Sta per tornare con la formula "Top" stasera 7 marzo in prima serata su Rai1, con la conduzione di Carlo Conti: un... Una raccolta di contenuti su Sanremo Top stasera 14 marzo il secondo... Temi più discussi: Sanremo Top, torna il programma post festival del sabato sera condotto da Carlo Conti; Sanremo Top 2026: quando va in onda, chi c’è e come funziona lo spin-off del Festival; Con Sanremo Top tornano stasera in tv i big del Festival e tutta la band di Carlo Conti; Sanremo Top, anticipazioni: l’addio di Carlo Conti, scaletta ufficiale e chi canta stasera. Sanremo Top, stasera l'ultima puntata su Rai 1: le anticipazioni e gli ospitiSabato 14 marzo va in onda su Rai 1 l'ultima puntata di Sanremo Top con Carlo Conti: le anticipazioni e gli ospiti della serata ... gazzetta.it Sanremo Top, la festa d’addio di Carlo Conti al Festival: chi canta stasera, scaletta e il caso Sal Da VinciSabato 14 marzo su Rai 1 l’ultimo appuntamento con Sanremo Top: Carlo Conti torna in diretta con i Big del Festival, il ritorno di Sal Da Vinci e le classifiche musicali. libero.it TORNEO STUDIO 90 ITALIA – TOP SANREMO 2026 Che fastidio batte Resta con me e passa alle semifinali! Grazie ai vostri voti su storie, post e commenti, passa il turno e continua la corsa verso il titolo di migliore canzone del Festival di Sanremo del 2026 - facebook.com facebook Sanremo Top, l'ultimo appuntamento sabato 14 marzo: tra gli ospiti anche Sal Da Vinci x.com