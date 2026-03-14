Sanremo Top | le anticipazioni cantanti e ospiti della seconda e ultima puntata

Il 14 marzo si terrà la seconda e ultima puntata di Sanremo Top, lo show musicale che vede protagonisti cantanti e ospiti. Sono stati annunciati alcuni dei partecipanti e dei nomi che saliranno sul palco, creando grande attesa tra il pubblico. La serata sarà trasmessa in diretta e rappresenta l'evento conclusivo di questa edizione.

, 14 marzo. Questa sera, 14 marzo 2026, va in onda su Rai 1 la seconda e ultima puntata di Sanremo Top, lo show condotto da Carlo Conti in due puntate per riabbracciare i cantanti di Sanremo 2026, ascoltare le loro canzoni, scoprire come stanno andando in classifica, quali sono i brani più ascoltati e trasmessi dalle radio. Si tratta anche di un omaggio a Pippo Baudo che conduceva questo format. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni. Anticipazioni, cantanti e ospiti. Il direttore artistico del 76° Festival di Sanremo riporta in auge un’idea di Pippo Baudo, continuando il lungo omaggio che Sanremo 2026 ha voluto tributare a uno dei padri fondatori della nostra tv. 🔗 Leggi su Tpi.it

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