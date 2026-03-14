Sanremo Top | 82% di share e 1,8 miliardi di visualizzazioni

Stasera alle 21.30, dalle sale di Roma, prende il via il secondo e ultimo appuntamento di Sanremo Top condotto da Carlo Conti. La manifestazione ha registrato un 82% di share e ha totalizzato 1,8 miliardi di visualizzazioni sui vari canali digitali. La serata segna la conclusione di questa edizione, con ospiti e performance in programma.

Stasera alle 21.30, dalle sale di Roma parte il secondo e ultimo appuntamento di Sanremo Top con Carlo Conti alla conduzione. Il programma si prepara a rivelare le classifiche FIMI e EarOne Airplay Radio, offrendo un’analisi definitiva sui risultati del Festival che ha unito il Paese. I dati confermano un successo trasversale: l’edizione 2026 si posiziona come la quarta migliore degli ultimi trent’anni per ascolti televisivi, con un picco dell’82% nella finale. L’impatto digitale è stato altrettanto rilevante, con i contenuti social che hanno generato 1,8 miliardi di visualizzazioni video, segnando una crescita superiore al 300% tra la prima e l’ultima serata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo Top: 82% di share e 1,8 miliardi di visualizzazioni Articoli correlati Leggi anche: Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel e share della seconda serata, Carlo Conti perde 5 punti di share Leggi anche: Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel e share della prima serata, Carlo Conti perde oltre 7 punti di share Contenuti e approfondimenti su Sanremo Top 82 di share e 1 8 miliardi... Temi più discussi: Sanremo Top, l'ultimo appuntamento sabato 14 marzo: tra gli ospiti anche Sal Da Vinci; Carlo Conti compie 65 anni, festa e lavoro dopo il Sanremo amato dai giovanissimi; Sanremo 2026, numeri record: Carlo Conti lascia un'eredità fortissima tra tv e digitale; Ascolti tv: RaiUno in testa con re Stefano De Martino, aspettando Canzonissima. Sanremo Top, la seconda puntata con Carlo Conti: i protagonisti della serataDopo l’ottimo debutto della premiere, che ha registrato il 20% di share, Sanremo Top torna in diretta questa sera alle ore 21.30 con il secondo ... iltempo.it Sanremo Top, la festa d’addio di Carlo Conti al Festival: chi canta stasera, scaletta e il caso Sal Da VinciSabato 14 marzo su Rai 1 l’ultimo appuntamento con Sanremo Top: Carlo Conti torna in diretta con i Big del Festival, il ritorno di Sal Da Vinci e le classifiche musicali. libero.it TORNEO STUDIO 90 ITALIA – TOP SANREMO 2026 Che fastidio batte Resta con me e passa alle semifinali! Grazie ai vostri voti su storie, post e commenti, passa il turno e continua la corsa verso il titolo di migliore canzone del Festival di Sanremo del 2026 - facebook.com facebook Sanremo Top, l'ultimo appuntamento sabato 14 marzo: tra gli ospiti anche Sal Da Vinci x.com