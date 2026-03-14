Sanremo senza fine | la RAI trasforma il Festival in

La RAI ha annunciato che il Festival di Sanremo sarà seguito da un'edizione estiva, mentre alcuni format storici come Canzonissima stanno tornando in onda. La trasmissione continuerà a occupare gran parte del palinsesto, con programmi e repliche che si susseguono senza interruzioni. La decisione si traduce in una presenza costante del Festival nel calendario televisivo, senza una pausa tra le diverse fasi dell’evento.

La RAI sta trasformando il Festival di Sanremo in un prodotto a ciclo continuo, con l’annuncio di una nuova edizione estiva e il ritorno di format storici come Canzonissima. Questa strategia mira a sfruttare al massimo il brand del Festival lungo tutto l’anno, ma rischia di saturare il palinsesto senza garantire nuovi ascolti significativi. L’operazione vede la rete ammiraglia impegnata in una guerra televisiva contro i concorrenti privati, puntando su eventi riciclati dal passato per contrastare le proposte estive della concorrenza. I dati attuali mostrano che questa strategia potrebbe non essere sufficiente a mantenere alto l’interesse del pubblico, come dimostra la scarsa performance di recenti trasmissioni collegate all’evento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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