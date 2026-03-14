Sanremo 2026 | Kombat-Tour al Casinò sport e lusso si

Sanremo si appresta a ospitare la quarta edizione del Kombat-Tour Italia, che si terrà domenica 22 marzo 2026 nella Sala dell’Opera del Casinò. L’evento, che combina sport e divertimento, coinvolgerà partecipanti e spettatori in un’atmosfera di lusso e intrattenimento. La manifestazione si inserisce nel calendario della città, attirando appassionati e curiosi da diverse zone.

La città di Sanremo si prepara ad ospitare la quarta edizione del Kombat-Tour Italia, in programma domenica 22 marzo 2026 presso la Sala dell’Opera del Casinò. L’evento riunirà atleti da tutta Italia e da vari paesi europei per gareggiare nelle discipline della Muay Thai, Kickboxing e Boxe. Questa manifestazione non è solo una competizione sportiva, ma rappresenta un momento cruciale per la promozione dei valori educativi dello sport all’interno della comunità ligure. La presenza attesa di un rappresentante della famiglia Pier Silvio Berlusconi sottolinea l’interesse mediatico che circonda questa iniziativa, trasformando il palcoscenico sportivo in un motore di attrazione turistica ed economica per il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo 2026: Kombat-Tour al Casinò, sport e lusso si Articoli correlati Casinò Non AAMS che Pagano Subito in Italia – I migliori siti casino con prelievo immediato a Febbraio 2026Questo contenuto è riservato esclusivamente a utenti che non risultano residenti in Italia. Gli atleti del Boars Fight Team Migliano conquistano spazio sul palco del Kombat Tour ItaliaDomenica 8 marzo, al Palamarco di Albenga, il team di arti marziali Boars Fight Team Migliano ha scalato il podio della visibilità nazionale durante...