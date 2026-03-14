Nel weekend del 14 e 15 marzo 2026, il Sannio vedrà un tempo variabile con momenti di sole alternati a nuvole. Sono previste piogge nel pomeriggio di entrambi i giorni, creando condizioni meteorologiche instabili nella regione. Le previsioni indicano che le precipitazioni interesseranno principalmente le ore pomeridiane, con temperature che rimarranno nella media stagionale.

Il fine settimana che si profila sul Sannio promette un’alternanza tra momenti di sole e nuvolosità, con precipitazioni previste nel pomeriggio dei giorni 14 e 15 marzo 2026. Le previsioni meteo, elaborate da Alberto Fucci, delineano uno scenario dinamico che richiederà flessibilità agli abitanti della zona. L’atmosfera di questi due giorni sarà caratterizzata da cieli variabili, dove le schiarite lasceranno spazio a nubi più dense prima dell’arrivo delle piogge nelle ore pomeridiane. Questa oscillazione climatica non è solo un dato meteorologico, ma un fattore che influenza direttamente la vita quotidiana e le attività all’aperto nella regione sannitica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sannio: sole e piogge impreviste nel weekend del 14-15 marzo

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