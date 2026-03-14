Durante una conferenza organizzata dall'Unione, un rappresentante di Unindustria ha espresso il proprio dissenso sulla frammentazione dei servizi sanitari e sulle tariffe troppo basse. Ha sottolineato la necessità di mantenere un approccio unificato e di evitare prezzi sottostimate che potrebbero compromettere la qualità delle prestazioni. La discussione si è concentrata su questi temi senza entrare in dettagli specifici sui singoli provvedimenti.

Roma, 14 mar. (Adnkronos Salute) - In occasione della conferenza organizzata da Uap (Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata) oggi a Roma al Teatro Brancaccio, Luca Marino – vice presidente della sezione sanità di Unindustria - è intervenuto per delineare le sfide cruciali del Servizio Sanitario Nazionale, ponendo l'accento sulla diagnostica di laboratorio e sulla necessità di una governance clinica rigorosa. Nel suo intervento, Marino ha riconosciuto "il valore delle farmacie come presidi di prossimità, ma ha sollevato un tema di equità normativa e sicurezza clinica. Se la prestazione sanitaria è la stessa, è... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanità, Marino (Unindustria): "No a frammentazione dei servizi e a tariffe sottocosto"

Articoli correlati

Sanità, Marino (Unindustria): “Tariffe uniformi e regole chiare a tutela dei cittadini”(Adnkronos) – La sezione Sanità di Unindustria torna a sollecitare interventi urgenti e strutturali per garantire equità di accesso alle cure,...

Leggi anche: Sanità, l’allarme dell’Uap: “Tariffe sottocosto e regole diseguali, così è a rischio la qualità delle cure”

Tutto quello che riguarda Sanità Marino Unindustria No a...

Argomenti discussi: Sanità pugliese, Confindustria contro l’ipotesi di nuove tasse: Paradossale far pagare cittadini e imprese.

Sanità, Marino (Unindustria): Tariffe uniformi e regole chiare a tutela dei cittadiniRoma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - La sezione Sanità di Unindustria torna a sollecitare interventi urgenti e strutturali per garantire equità di accesso alle cure, qualità delle prestazioni e certezza ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Sanità, Marino (Unindustria): Aderiamo a conferenza stampa Uap del 28 gennaioRoma, 22 gen. (Adnkronos) - La Sezione Sanità di Unindustria aderisce con convinzione alla conferenza stampa dell’Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità privata (UAP) che si ... lagazzettadelmezzogiorno.it