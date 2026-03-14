Sanità la Scuola di Ginecologia del Policlinico di Abano intitolata a Giovanni Scambia

La Scuola di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia del Policlinico di Abano è stata ufficialmente intitolata a Giovanni Scambia. L'evento è stato annunciato dall'università, che ha deciso di dedicare la scuola al noto esperto nel settore. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti accademici e medici, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

(Adnkronos) – La Scuola di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia attivata dall'università UniCamillus in collaborazione con il Policlinico Abano (Padova), diretta da Barbara Costantini, è stata ufficialmente intitolata a Giovanni Scambia, ordinario di Ginecologia e Ostetricia dell'università Cattolica e direttore scientifico della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, luminare della ginecologia oncologica e uno dei massimi specialisti al mondo nella cura dei tumori dell'apparato riproduttivo femminile, scomparso nel febbraio dell'anno scorso. Grazie alla sinergia nata tra... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Protesi d'anca, il Policlinico di Abano primo in Veneto per interventiIl Programma Nazionale Esiti (PNE) 2025, redatto e pubblicato da AGENAS, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sviluppato... Lutto nella sanità, è morto Francesco Maneschi: era stato primario della Uoc Ostetricia e Ginecologia del GorettiE' morto il dottor Francesco Maneschi, ginecologo iscritto all'albo dei medici della provincia di Latina. Una raccolta di contenuti su Sanità la Scuola di Ginecologia del... Temi più discussi: La scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia intitolata a Giovanni Scambia; Assistenza infermieristica a scuola, un diritto ancora negato in molte regioni; Contrasto a Hpv, evento divulgativo a Roma, focus su screening e vaccinazione; Scuola, il virus torna a correre: 14 classi in quarantena e torna l'incubo dad. Sanità, la Scuola di Ginecologia del Policlinico di Abano intitolata a Giovanni ScambiaLa Scuola di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia attivata dall'università UniCamillus in collaborazione con il Policlinico Abano (Padova), diretta da Barbara Costantini, è stata ufficialmente ... adnkronos.com Policlinico Abano, la Scuola di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia intitolata alla memoria di Giovanni ScambiaL’intitolazione della Scuola di Specializzazione del Policlinico Abano testimonia l'impegno congiunto di UniCamillus e del Gruppo Ospedaliero Leonardo nel formare le nuove generazioni di medici seguen ... quotidianosanita.it #UniCamillus intitola al prof. Giovanni Scambia la Scuola di Specializzazione in #Ostetricia e #Ginecologia attivata con il Policlinico Abano. Il Rettore Gianni Profita: «Un grande onore: Scambia ha unito straordinario valore scientifico e grande umanità». #Giov x.com POLIMEDICA FIRST STUDI MEDICI POLISPECIALISTICI (DA 40 ANNI AL VS SERVIZIO VIA GRAMSCI 85, FASANO TEL 0804421565 La Dott.ssa L. CARLI già dirigente medico di 1 livello presso l'U.O.C di ostetricia e ginecologia dell'ospedale regionale Miull - facebook.com facebook