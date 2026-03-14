La direzione regionale del Partito Democratico in Sicilia si è riunita a Niscemi, nel territorio di Caltanissetta, per discutere le prossime primarie per la scelta del candidato governatore. Nel frattempo, Barbagallo ha chiesto le dimissioni di Schifani, in relazione alla situazione della sanità in crisi. L'incontro ha coinvolto i membri del partito per affrontare questioni interne e organizzative.

La direzione regionale del Partito Democratico in Sicilia si è riunita a Niscemi, nel territorio di Caltanissetta, per affrontare le sfide imminenti delle primarie destinate a scegliere il candidato governatore. Anthony Barbagallo, segretario regionale, ha utilizzato l’occasione per denunciare scandali nella sanità e delineare una strategia elettorale basata su alleanze ampie e metodi democratici interni. L’incontro non è stato solo un rito burocratico, ma un atto di vicinanza alla comunità locale colpita da recenti eventi negativi. Il leader ha messo in luce come la gestione delle risorse pubbliche sia stata compromessa da dinamiche di potere distorte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità in crisi: Barbagallo chiede le dimissioni di Schifani

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