Sanatoria 2026 | il rischio del ritardo nei pagamenti

La Camera civile salentina ha segnalato che nella finanziaria 2026 ci sono rischi di ritardi nei pagamenti legati alla nuova sanatoria per i debiti esattoriali. La discussione si concentra su due problematiche principali che potrebbero influire sulla corretta applicazione delle norme. L'attenzione si concentra sulla possibilità di ritardi nei versamenti e sulle conseguenze che potrebbero derivarne.

La Camera civile salentina ha lanciato un segnale di allarme sulla Finanziaria 2026, evidenziando due criticità nella nuova sanatoria per i debiti esattoriali. A Lecce, gli avvocati Salvatore Donadei e Matteo Sances hanno analizzato la norma che permette di estinguere debiti pagando solo il capitale con interessi al 3%. La scadenza per aderire è fissata al 30 aprile 2026, ma il testo di legge presenta ambiguità sul pagamento tardivo ed esclude le casse previdenziali private dei professionisti. Il meccanismo proposto consente ai contribuenti di rateizzare l’importo residuo in fino a nove anni, con un massimo di 54 rate da un minimo di 100 euro ciascuna. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanatoria 2026: il rischio del ritardo nei pagamenti Articoli correlati Rottamazione quinquies, “Pagare in ritardo potrebbe non far decadere la sanatoria”LECCE - La rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali finisce sotto la lente della Camera civile salentina. Buchi nei controlli e sanatoria sospetta: così può saltare il semestre filtro di MedicinaIl semestre filtro per accedere alla facoltà di Medicina potrebbe essere a rischio di legittimità. ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) 2026: ecco le NOVITà da GENNAIO per IMPORTI PAGAMENTI DATE e ISEE Tutti gli aggiornamenti su Sanatoria 2026 il rischio del ritardo... Temi più discussi: Rottamazione Quater: il rischio del falso mito della nuova sanatoria; Ravvedimento speciale CPB, ultima chiamata; Sanzioni Certificazione Unica 2026: calcolo, ravvedimento e tutele; Nuove regole sanatorie edilizie: rischi, limiti e opportunità. Rottamazione Quater: il rischio del falso mito della nuova sanatoriaRottamazione Quater, scade la rata di marzo: il rischio del falso mito della nuova sanatoria. L'incompatibilità tra Quater e Quinquies ... quotidianodiragusa.it Abuso edilizio: sanatoria inutile se l’opera è diversa, demolizione confermata dal Consiglio di StatoCostruire senza permesso di costruire può portare alla demolizione dell’immobile. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1750/2026, chiarisce quando sanatoria e autorizzazione paesaggistica non bas ... edilizia.com SCIA in sanatoria e permesso di costruire Il silenzio-assenso può formarsi anche quando l’intervento non è conforme Il Consiglio di Stato chiarisce il rapporto tra SCIA in sanatoria, accertamento di conformità e silenzio-assenso, affrontando uno dei nod - facebook.com facebook Sanatoria edilizia e abusi totali Un abuso totale può essere gestito con l’art. 36-bis La norma prevede un progetto di ripristino per ricondurre l’intervento entro i limiti consentiti. Quando entra in gioco il progetto di ripristino lavoripubblici.it/news/sanator x.com