San Severo | ventenne ucciso a martellate un fermato Polizia

A San Severo un giovane di 20 anni è stato ucciso a martellate nel tardo pomeriggio di ieri. La polizia ha fermato un uomo, anche lui di origine straniera, sospettato di essere coinvolto nel delitto. Le indagini sono in corso e al momento non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’omicidio.

È stato fermato un connazionale del ventenne gambiano ucciso nel tardo pomeriggio ieri a San Severo. Indagini della polizia, l’uomo è sospettato dell’omicidio compiuto a martellate, forse al culmine di un litigio. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - San Severo: ventenne ucciso a martellate, un fermato Polizia Articoli correlati Omicidio a San Severo: 20enne ucciso a martellateSecondo le prime informazioni, il ragazzo è stato colpito più volte, alla testa, con un martello durante un litigio scoppiato con un altro ospite... San Severo, omicidio al ghetto: giovane ucciso a martellateUn giovane di circa vent’anni è stato ucciso questa sera al termine di una violenta lite scoppiata nel ghetto “L’Arena”, in contrada Sant’Elia a San... San Severo, ucciso a fucilate Gaetano Cicerale, agricoltore di 49 anni