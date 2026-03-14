San Giuseppe Operaio Una settimana di festa

Civitanova si appresta a celebrare la festa di San Giuseppe, uno degli eventi più tradizionali e seguiti della città. Per una settimana, le strade si riempiranno di eventi, processioni e momenti di aggregazione dedicati alla figura del santo. La manifestazione coinvolge diverse associazioni locali e attira numerosi partecipanti, rendendo questa celebrazione un appuntamento che ogni anno richiama l’attenzione della comunità.

Civitanova si prepara a vivere una delle feste tradizionali più attese: la festa di San Giuseppe Operaio, storica manifestazione del quartiere organizzata dalla parrocchia di San Giuseppe Operaio insieme al Comitato festeggiamenti, che ogni anno si impegnano con grande spirito di volontariato per offrire alla città un appuntamento di fede e divertimento. Domani il via alla settimana di festeggiamenti che si concluderanno domenica 22 marzo con la messa delle 18.30 animata dalla Corale "A. Angeletti" e l’estrazione della lotteria. La festa, patrocinata dal Comune, prenderà il via domani dalle 10, con mercatino e street food, fino ad arrivare ad un pomeriggio ricco di iniziative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Giuseppe Operaio. Una settimana di festa Articoli correlati ’Fiera di San Giuseppe’. Oltre seicento banchi. Una città in festaDal 18 al 20 marzo La Spezia celebra il suo Santo Patrono con la ’Fiera di San Giuseppe’, una tra le manifestazioni più grandi e antiche d’Europa,... Addio a don Natale Garavini, storico parroco di San Giuseppe OperaioNato nel 1938 a Forlimpopoli, don Natale intraprese il percorso di formazione nei seminari di Bertinoro e Bologna, fino all’ordinazione sacerdotale... Aggiornamenti e contenuti dedicati a San Giuseppe Operaio Temi più discussi: San Giuseppe Operaio. Una settimana di festa; La Parrocchia di San Giuseppe Operaio di Civitanova Marche festeggia il Santo Patrono; ANGELA VED. SALA GIROMETTA - Article; Sale sul tetto di un capannone per una riparazione, operaio perde l'equilibrio e cade. San Giuseppe Operaio. Una settimana di festaCivitanova si prepara a vivere una delle feste tradizionali più attese: la festa di San Giuseppe Operaio, storica manifestazione del quartiere organizzata dalla parrocchia di San Giuseppe Operaio ... ilrestodelcarlino.it AcCivita Castellana venerdi la parrocchia San Giuseppe inaugura quattro campi da padelVITERBO - Venerdi inaugurazione di quattro campi da Padel a Civita Castellana nell'area della Parrocchia di San Giuseppe Operaio. Al taglio del nastro previsto per le 16 sarà presente il Vesvovo Sua ... ilmessaggero.it Mirko Casadei e la Popular Folk Orchestra alla Festa di San Giuseppe di Civitanova Marche!!! Alla tradizionale Festa di San Giuseppe Operaio di Civitanova Marche, domenica 15 marzo, arriva un ospite d’eccezione, accompagnato dalla sua orchestra CIVITA - facebook.com facebook AMICI DI PIACENZA! Se cercate gli Agrumi dell'Amicizia, li trovate domenica mattina fuori in alcune parrocchie! A Piacenza a San Giuseppe Operaio, Corpus Domini, Santa Franca, San Corrado In provincia a Settima, Agazzano e Podenzano Più info: af x.com