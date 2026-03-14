A San Giorgio a Cremano, i carabinieri hanno scoperto una piazza di spaccio situata in un box nascosto in un vicolo. Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato durante l'operazione. La droga veniva gestita all’interno di un locale alla fine di un piccolo passaggio, dove si svolgevano le attività di spaccio.

Una vera e propria base operativa per lo spaccio di droga nascosta in un locale alla fine di un vicoletto. È quanto hanno scoperto nella notte i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti. L’operazione è scattata in Corso Garibaldi, dove i militari avevano concentrato l’attenzione su una possibile piazza di spaccio. Durante il servizio, i carabinieri hanno notato un giovane uscire da una stradina laterale, visibilmente agitato e intento a guardarsi intorno per verificare di non essere osservato. Insospettiti dall’atteggiamento, i militari hanno attraversato la strada e si sono diretti nel vicoletto che conduce a portoni e box. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - San Giorgio a Cremano, scoperta piazza di spaccio in un box: arrestato un 17enne

Articoli correlati

San Giorgio a Cremano – Portici: garage, ufficio di consulenza o mini market? Carabinieri arrestano 17enne per spaccioSan Giorgio a Cremano- Portici: Tagliava la droga con la loyalty card della libreria, arrestato minorenne, è caccia al complice E’ notte e i...

Tutto quello che riguarda San Giorgio

Temi più discussi: San Giorgio a Cremano, scoperto centro commerciale del falso: 25mila capi d'abbigliamento sequestrati; Lo showroom del falso d'autore | VIDEO; San Giorgio a Cremano, scoperto showroom del falso: sequestrati oltre 25mila capi contraffatti; Fabbrica abusiva, lavoratori in nero: il blitz della polizia metropolitana.

San Giorgio a Cremano, maxi-sequestro di merce contraffatta: sigilli a un deposito-showroom di 530 mqNon un semplice deposito, ma un vero e proprio mall dell’illegalità organizzato nei minimi dettagli. A San Giorgio a Cremano, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Napoli hanno smantellato un ... ilcrivello.it

Maxi operazione anti-contraffazione: scoperto a San Giorgio a Cremano uno showroom del falso da 530 metri quadratiL’ingresso era stato nascosto da pesanti tendaggi per non attirare l’attenzione dall’esterno. Nuovo intervento contro il mercato della contraffazione nell’area metropolitana di Napoli. Nell’ambito del ... agro24.it

La chiesa di San Pietro, seconda per importanza solo al Duomo di San Giorgio, è presente sul territorio modicano già dal 1369 ( Ragusa ) Foto di Salvo Vasco Photography #viaggiainsiemeanoi #fblifestyle #sicilia facebook

Napoli, maxi blitz della Guardia di Finanza a San Giorgio a Cremano: scoperto "showroom" del falso di 530 mq. Sequestrati 25.000 capi contraffatti di grandi griffe (Gucci, Louis Vuitton, Rolex). Denunciate 4 persone: smantellata la rete dei grossisti. #Napoli #G x.com