A San Benedetto del Tronto, nel weekend di sabato 4 e domenica 5 aprile, viale Secondo Moretti si trasformerà in un villaggio dedicato alla cultura motociclistica, in occasione dell’evento Pasqua in rosso. Durante l’iniziativa, Ducati organizzerà test-ride permettendo ai partecipanti di provare le ultime novità del marchio. L’evento coinvolgerà appassionati e curiosi che potranno vivere un’esperienza diretta con le motociclette.

L’evento denominato Pasqua in rosso si preparerà a San Benedetto del Tronto, trasformando viale Secondo Moretti in un villaggio dedicato alla cultura motociclistica nel weekend di sabato 4 e domenica 5 aprile. La manifestazione metterà in scena la moto GP guidata da Marc Marquez insieme a modelli della gamma 2026, offrendo ai visitatori l’opportunità unica di provare le nuove macchine attraverso test-ride gratuiti nelle vie cittadine. Oltre all’esposizione delle eccellenze manifatturiere, il programma prevede una forte componente sociale che coinvolgerà i bambini delle Case Famiglia e degli ospedali delle Marche con donazioni di giocattoli e uova di cioccolato, gestite in collaborazione con la Croce Rossa locale e partner privati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Benedetto: Ducati invade la città con test-ride

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