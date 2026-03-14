San Benedetto | 45mila euro per pesa pubblica sicura

A San Benedetto Po, il cantiere per sostituire la pesa pubblica è già attivo alle 01:26 di sabato 14 marzo 2026. La nuova installazione sarà finanziata con 45 mila euro e sostituirà la vecchia pesa pubblica esistente nella zona. La procedura di lavori è iniziata in piena notte, mentre il cantiere risulta già attivo.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 01:26, il cantiere a San Benedetto Po è già operativo per sostituire la vecchia pesa pubblica. L’Amministrazione Comunale ha stanziato 45.000 euro per realizzare una nuova piattaforma in calcestruzzo armato che garantirà sicurezza e precisione agli operatori locali. L’intervento nasce dall’esigenza di risolvere un grave deterioramento strutturale dell’impianto esistente, dove i cedimenti delle strutture portanti avevano reso l’utilizzo impossibile e pericoloso. La demolizione della vecchia infrastruttura è già iniziata per preparare il terreno al getto della nuova struttura progettata per resistere a carichi elevati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Benedetto: 45mila euro per pesa pubblica sicura Articoli correlati Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, Comune ottiene fondi per circa 45mila euroLa Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica ha assegnato al comune di Cesa la somma di 44. Sanguinosa rissa nella notte di San Silvestro a San Benedetto, 4 feritiSan Benedetto del Tronto (Ascoli), 1 gennaio 2026 – Il nuovo anno a San Benedetto è iniziato con una sanguinosa rissa con accoltellamento, accaduta...