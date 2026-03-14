Secondo i rumor, nel 2026 Samsung lancerà il Galaxy Watch Ultra 2, anche se al momento non ci sono dettagli ufficiali. La scorsa estate, l’azienda ha aggiornato il Galaxy Watch Ultra insieme ai Galaxy Watch 8, ma si trattava di un restyling limitato, con l’aggiunta di un nuovo colore. Le novità sul modello successivo rimangono ancora da definire.

La scorsa estate Samsung, insieme ai Galaxy Watch 8, ha rinnovato anche il Galaxy Watch Ultra. Tuttavia, si trattava più che altro di un aggiornamento minore: la versione 2025 ha introdotto un nuovo colore e raddoppiato la memoria interna, senza modificare in modo sostanziale il dispositivo. Quest’anno, però, le cose dovrebbero cambiare. Secondo i rumor più recenti, Samsung starebbe preparando il Galaxy Watch Ultra 2, che potrebbe debuttare durante il tradizionale evento estivo Unpacked, lo stesso in cui verranno svelati anche i nuovi smartphone pieghevoli del colosso coreano. Le indiscrezioni più interessanti riguardano la connettività. Il portale Galaxyclub. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Samsung Galaxy Watch Ultra 2, novità in arrivo nel 2026 secondo i rumor

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