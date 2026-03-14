Sampdoria-Venezia 0-0 pagelle | difesa blindata con Palma granatiere il generale è Esposito

La partita tra Sampdoria e Venezia si è conclusa con un pareggio 0-0, segnato da una difesa solida guidata da Palma e da un reparto di centrocampo ben organizzato, con Esposito che ha svolto un ruolo chiave. È il debutto di Attilio Lombardo sulla panchina della Sampdoria, che ottiene un punto contro la capolista della Serie B. La sfida si è caratterizzata per l’intensità e il carattere dimostrato dalle due squadre.

Spicca il giovane difensore, ma anche Viti, Hadzikadunic e Ferrari sono stati tra i migliori in campo: insuperabile Martinelli Comincia con un pareggio l'avventura di Attilio Lombardo sulla panchina della Sampdoria. Un punto prezioso perché conquistato contro la capolista della Serie B, ma soprattutto conquistato con una prova di grande carattere e intensità, che fa ben sperare per il finale di stagione. Ottima la prova della difesa, buoni spunti anche in mezzo al campo mentre in attacco è mancato come sempre qualcosa, ma è stato fatto anche tanto lavoro sporco perché, in primis, era importante non perdere e muovere la classifica. Ma la Sampdoria non ha rinunciato a provarci. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati Frosinone-Sampdoria 3-0, pagelle: bocciato Esposito, centrocampo assente e difesa horrorNotte fonda per la Sampdoria, travolta 3-0 dal Frosinone e in piena crisi con un solo punto conquistato nelle ultime quattro gare. Leggi anche: Sampdoria-Bari 0-2, pagelle: Palma in difficoltà, Brunori non punge Contenuti e approfondimenti su Sampdoria Venezia 0 0 pagelle difesa... Temi più discussi: Sampdoria-Venezia, probabili formazioni: le scelte di Lombardo; Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Venezia; Il Venezia atteso sul campo della Sampdoria. Stroppa: Non siamo per caso primi in classifica; Serie BKT, punti pesanti in palio in Sampdoria-Venezia: guarda la partita del trentesimo turno su DAZN. Calcio Serie B: Sampdoria-Venezia 0-0I lagunari tornano da Genova con un pareggio. Restano comunque in testa alla classifica con un punto sul Monza che ha battuto in casa il Palermo 3-0 ... rainews.it Sampdoria-Venezia 0-0: blucerchiati trasformati nello spirito, un punto per ripartireProva di grande intensità e compattezza contro la capolista della Serie B, Lombardo comincia con il piede giusto ... genovatoday.it Parità al Ferraris! Sampdoria e Venezia chiudono sullo 0-0 #SerieBKT #LaBChannel - facebook.com facebook #Sampdoria- #Venezia, le formazioni ufficiali x.com