Sampdoria-Venezia 0-0 | blucerchiati trasformati nello spirito un punto per ripartire

La partita tra Sampdoria e Venezia si è conclusa con un pareggio a zero, portando un punto alla squadra di casa. La Sampdoria si è mostrata più determinata rispetto alle ultime quattro gare e, grazie a questa prestazione, ha fermato la capolista al Ferraris. La sfida si è svolta senza reti segnate da entrambe le parti.

Una Sampdoria gagliarda e trasformata, almeno nello spirito, rispetto a quella vista nelle ultime quattro gare, ferma il Venezia capolista al Ferraris. Termina con un pareggio 0-0 al termine di un match intenso e ben interpretato dai ragazzi di Lombardo, solidi e compatti, bravi a rispondere colpo su colpo contro la squadra forse più forte del campionato. Nel primo tempo i blucerchiati concedono un paio di occasioni in avvio (bravo Martinelli), poi lasciano il palleggio agli avversari concedendo molto poco e vanno vicinissimi al goal con un tiro a giro di Begic che sfiora l'incrocio dei pali. La replica del Venezia arriva nel finale con Perez e Adorante, ma il portiere della Samp si oppone. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Sampdoria-Entella 1-1: blucerchiati raggiunti da Parodi, fischi al Ferraris Leggi anche: Sampdoria-Palermo 3-3: i blucerchiati sfiorano l'impresa, pari-beffa nel recupero Altri aggiornamenti su Sampdoria Venezia 0 0 blucerchiati... Temi più discussi: Sampdoria-Venezia, probabili formazioni: le scelte di Lombardo; Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Venezia; Il Venezia atteso sul campo della Sampdoria. Stroppa: Non siamo per caso primi in classifica; Serie BKT, punti pesanti in palio in Sampdoria-Venezia: guarda la partita del trentesimo turno su DAZN. Calcio Serie B: Sampdoria-Venezia 0-0I lagunari tornano da Genova con un pareggio. Restano comunque in testa alla classifica con un punto sul Monza che ha battuto in casa il Palermo 3-0 ... rainews.it Sampdoria-Venezia 0-0, le pagelle: Adorante delude, Martinelli decisivoSAMPDORIA-VENEZIA: IL RISULTATO FINALE SAMPDORIA (a cura di Andrea Piras) Martinelli 7 - Nelle uscite non è sicure e da una di queste rischia tantissimo. tuttomercatoweb.com BLUCERCHIANDO. Duo Ideal Folk · Noi Dei Sampdoria Club. La formazione blucerchiata ufficiale per Sampdoria-Venezia. Fuori i coglioni!!! - facebook.com facebook #Sampdoria- #Venezia, le formazioni ufficiali x.com