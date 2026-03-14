Il leader di una forza politica invita gli elettori a sostenere il sì al referendum, sottolineando che si tratta di una decisione per una giustizia più efficiente, autonoma e lontana dalle influenze politiche. Durante un discorso pubblico, ha spiegato che il voto rappresenta una scelta di libertà e di rinnovamento per il sistema giudiziario. La campagna si concentra sull’importanza di una giustizia più rapida e indipendente.

«Si vota Sì per una giustizia più veloce, più libera e indipendente dai partiti, dalle correnti e dalla politica. C’è una casta minoritaria di giudici che decide chi viene promosso e chi viene bocciato, nessuno paga per i suoi errori, ci sono migliaia di italiani ingiustamente indagati, addirittura arrestati e messi in galera e poi rilasciati con una vita rovinata e nessuno paga». Così Matteo Salvini, leader della Lega, partecipando a uno dei gazebo organizzati dal partito a Ponte Milvio, a Roma, per sostenere il Sì al referendum. Scontro Bucci-«Secolo XIX». Il governatore ribatte ma tra i due gode la Salis La slavina parte da un esposto anonimo di 23 pagine consegnato all’Ordine dei giornalisti della Liguria che chiama in causa il direttore del Secolo XIX, Michele Brambilla. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Salvini: «Votare Sì al referendum è una scelta di libertà»

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum, Salvini: “Una occasione storica di libertà anche per i giudici per bene. Gli italiani lo sanno”

Referendum, Meloni: “Importante andare a votare e votare sì, giustizia riguarda tutti”(Adnkronos) – Giorgia Meloni 'scende in campo' per il referendum sulla giustizia.

Matteo Salvini - Votare Sì il 22 e il 23 marzo al Referendum Giustizia è fondamentale. (28.01.26)

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Salvini Votare Sì al referendum è una...

Temi più discussi: Referendum giustizia, Calenda: Voterò Sì, fosse stato un referendum su Meloni avrei votato No; SALVINI: REFERENDUM PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA GIUSTIZIA; Sondaggi politici, in discesa centrodestra e fronte del sì al referendum della giustizia; Referendum, Salvini si defila e la Lega piemontese fa da sè.

Referendum, Salvini: Votare 'Sì' è scelta di libertà(LaPresse) Chi vota 'Sì' vota per una giustizia più veloce, più libera e indipendente dalla politica. C'è una casta minoritaria di giudici ... stream24.ilsole24ore.com

Salvini, con il Sì al referendum i giudici che sbagliano saranno sanzionati(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Manca sempre meno all'appuntamento fondamentale del 22-23 marzo, quando gli italiani saranno chiamati alle urne per votare per il referendum Giustizia. Con il SÌ al referendum ... gazzettadiparma.it

Tutto quello che c’era da dire sulla famiglia nel bosco, su Bartolozzi e sulle continue sparate di Meloni e Salvini contro i magistrati lo ha detto lui, Maurizio Crozza. Che ieri sera, in pochi minuti, ha ridicolizzato punto per punto l’ipocrisia di un governo che appro - facebook.com facebook

Sanzioni alla Russia, scontro Salvini-Tajani. Il ministro degli Esteri: "Nessuno stop" x.com