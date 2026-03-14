Durante una sessione di prove della serie O’Reilly Auto Parts, un camion di sicurezza ha evitato un possibile schianto, intervenendo in modo rapido e deciso. L’incidente ha coinvolto un veicolo che ha perso il controllo, ma il camion di sicurezza è riuscito a bloccare la strada, prevenendo conseguenze più gravi. La scena si è svolta sotto gli occhi di testimoni e operatori presenti sul luogo.

Un incidente imprevisto durante una sessione di prove della serie O’Reilly Auto Parts ha trasformato un momento di routine in uno spettacolo di guida d’emergenza. La scena si è svolta sabato mattina al Las Vegas Motor Speedway, dove il conducente del mezzo di sicurezza ha dovuto reagire prontamente per evitare un impatto con la barriera esterna. Il veicolo, una Ram che fungeva da supporto alla gara, ha iniziato a sbandare uscendo dalla strada interna verso il rettilineo principale. L’auto ha preso una direzione laterale e il pilota ha tentato una correzione immediata, ma l’eccesso di sterzata ha fatto puntare il mezzo verso il muro esterno. Con un movimento deciso, il guidatore ha riportato il camion sotto controllo mentre attraversava la linea di arrivo, stabilizzando la vettura dopo una manovra simile a uno slittamento controllato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salvataggio epico: il camion di sicurezza evita lo schianto

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