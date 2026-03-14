A Oslo si è aperta una giornata intensa nel salto con gli sci, con numerosi eventi che hanno tenuto alta l’attenzione. Il risultato più sorprendente arriva dalla vittoria di Deschwanden, mentre Domen Prevc si è fermato già nella prima serie. La competizione si è rivelata ricca di colpi di scena, rendendo la giornata nel capoluogo norvegese memorabile per tutti gli appassionati.

Non è che succede qualcosa a Oslo: succede letteralmente di tutto. E già dal vincitore si capisce che è una giornata speciale sul trampolino della capitale norvegese. Già, perché il nome è quello di Gregor Deschwanden, che dopo il bronzo olimpico a Milano Cortina si toglie un’altra soddisfazione grande, la maggiore in Coppa del Mondo in carriera e nella vita. Già, perché lo svizzero, a 35 anni, per la prima volta vince in una competizione legata alla Sfera di Cristallo. Lo fa con due salti costanti, fatti bene, il primo da 132.5 metri e 133.4 punti ed il secondo da 130.5 e 129.7, per un totale di 263.1 che lo rende trionfatore anche in rimonta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci: a Oslo succede di tutto. Vince Deschwanden, Domen Prevc fuori nella prima serie!

Articoli correlati

Salto con gli sci, Embacher e Domen Prevc svettano in qualificazione a Oslo. Molto bene CeconSi apre con un insolito ex aequo al primo posto nelle qualificazioni per gara-1 sul trampolino grande di Oslo-Holmenkollen la terzultima tappa...

Salto con gli sci, Domen Prevc chiude il cerchio e vince l’oro olimpico su trampolino grande!Domen Prevc si riscatta dopo la grande delusione per l’esito della gara individuale su trampolino piccolo e vince in rimonta la competizione sul...

Altri aggiornamenti su Vince Deschwanden

Temi più discussi: Salto con gli sci - Coppa del Mondo: l'Austria vince la Super Team di Lahti, nono posto per l'Italia; Salto con gli sci: Domen Prevc squalificato a Lahti, ma vince la Coppa del Mondo! Raimund primo in Finlandia; Salto con gli sci - Coppa del Mondo: Philip Raimund vince l'Individuale HS130, lontani gli italiani.

Salto con gli sci Prima vittoria di DeschwandenGregor Deschwanden è andato a conquistare il suo primo successo della carriera vincendo sul grande trampolino di Oslo. bluewin.ch

La prima vittoria di Deschwanden arriva sul mitico HolmenkollenGregor Deschwanden è andato a conquistare il suo primo successo della carriera vincendo sul grande trampolino di Oslo. Dopo il bronzo ottenuto alle Olimpiadi, sul mitico Holmenkollen il lucernese nel ... rsi.ch