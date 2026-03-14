Sala | Meloni assente a Milano il No non fa cadere

Il sindaco di Milano ha commentato la situazione politica sottolineando che l’assenza di un premier a Milano non ha messo in discussione la stabilità del governo. Ha aggiunto che il ruolo delle istituzioni cittadine si mantiene indipendente dal quadro politico nazionale. La sua dichiarazione si è concentrata sulla continuità amministrativa, senza riferimenti a eventuali conseguenze politiche o a questioni di natura personale.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha espresso un parere netto sulla stabilità del governo nazionale e sul ruolo delle istituzioni locali. Durante la terza edizione dell’evento dedicato alla sostenibilità e alla digitalizzazione, ospitato presso la sede di Banco Bpm, il primo cittadino ha affrontato il tema del referendum costituzionale previsto per il futuro. La posizione del leader comunale è chiara: se l’esito della consultazione non favorisce la riforma proposta, le dimissioni non sono obbligatorie secondo le regole vigenti. Sala ha sottolineato che la premier Giorgia Meloni ha fatto bene a dichiarare che il governo procederà indipendentemente dall’esito del voto popolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sala: Meloni assente a Milano, il No non fa cadere Articoli correlati Referendum, Beppe Sala: "Meloni fa bene a dire che andrà avanti anche se vincerà il no"“Meloni fa assolutamente bene a dire che andrà avanti comunque” anche nel caso in cui non passasse il ‘si’ al referendum “e io credo che debba andare... Leggi anche: Milano, Donzelli risponde a Sala: "Se Meloni facesse turista per città non farebbe la premier" Approfondimenti e contenuti su Sala Meloni assente a Milano il No non... Discussioni sull' argomento Referendum giustizia, Meloni al Teatro Parenti di Milano per il Sì: il programma, i partecipanti e gli assenti; Referendum Beppe Sala | Meloni fa bene a dire che andrà avanti anche se vincerà il no. Giorgia Meloni giovedì a Milano per il «sì» al referendum, ma la campagna esclude Lega e Forza Italia. Sala: «Prendono le distanze in caso di sconfitta»La premier al Teatro Parenti dove, con lo stato maggiore di FdI, si schierano vittime di malagiustizia, influencer ed esponenti del centrosinistra favorevoli al Sì. La Lega lancia un evento autonomo ... milano.corriere.it Sala punzecchia Meloni sul referendum: Se vince no vada avanti, ma si occupi del Paese. Lei mai a Milano per parlare dei problemiA margine della terza edizione di Milano Smart, il Sindaco meneghino ha commentato la presenza in città della premier nella giornata del 12 marzo: Cittadini scontenti del suo atteggiamento. Settimana ... msn.com Trentino, abilitati 164 nuovi cacciatori e 51 accompagnatori. Cerimonia nella Sala Depero del palazzo della Provincia per la consegna degli attestati di abilitazione venatoria. - facebook.com facebook #tagada Fabrizio Sala commenta le parole di Giorgia Meloni all'incontro sul SI al referendum sulla giustizia x.com