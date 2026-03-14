Una grande festa della musica italiana e napoletana sarà riproposta in prima serata su Canale 5 oggi 14 marzo. Stasera che sera! Special Edition riporta sul piccolo schermo il concerto evento di Sal Da Vinci registrato nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli. Tra duetti, ospiti illustri e brani iconici della tradizione partenopea, lo spettacolo ripercorre la carriera dell’artista attraverso una scaletta ricca di emozioni. Un viaggio musicale che unisce pop, melodie napoletane e grandi classici italiani. La serata televisiva propone uno show musicale di circa tre ore che celebra il percorso artistico di Sal Da Vinci tra hit personali, omaggi alla tradizione napoletana e duetti con alcuni dei più noti artisti della scena italiana. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sal Da Vinci – Stasera che sera!: la scaletta completa del concerto

Articoli correlati

Sal da Vinci – Stasera che sera!, la scaletta del concerto su Canale5Sal Da Vinci torna in tv per una serata all’insegna della grande musica e delle emozioni più vere.

Sal Da Vinci – Stasera…che sera!, oggi in tv il concerto evento(Adnkronos) – Oggi, sabato 14 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda la riproposizione di 'Sal Da Vinci – Stasera.

CONCERTO SAL DA VINCI - STASERA CHE SERA! SPECIAL EDITION SU CANALE 5 #saldavinci #lvs

Una raccolta di contenuti su Sal Da Vinci Stasera che sera la...

Temi più discussi: Sal Da Vinci - Stasera che sera, anticipazioni e scaletta ufficiale del 14 marzo; A Sal Da Vinci il più alto riconoscimento cittadino: la targa con la Medaglia della Città di Napoli; Stasera che sera, il concerto di Sal Da Vinci su Canale 5. La scaletta; Sal Da Vinci, il concerto di Piazza del Plebiscito torna su Canale 5: ospiti in scaletta a Stasera… che sera.

Sal Da Vinci – Stasera…che sera!, oggi in tv il concerto eventoOggi, sabato 14 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda la riproposizione di 'Sal Da Vinci – Stasera…che sera!', il grande concerto evento di Sal Da Vinci, dal palco di Piazza del Plebiscito a ... adnkronos.com

Sal Da Vinci - Stasera che sera, la sua sfida a Sanremo: scaletta ufficiale e De Martino cancellato su Canale 5Il concerto di Sal Da Vinci registrato a Napoli torna su Canale 5 sabato 14 marzo: ospiti, scaletta e momenti più emozionanti dello show. libero.it

A Sanremo è nata una popstar. No, non parliamo del vincitore Sal Da Vinci e neppure di Samurai Jay (17 milioni di ascolti su Spotify per la sua Ossessione). Spigliato e sfrontato, con quell'aria da (bravo) ragazzo che sembra capitato lì per caso, ma che invece - facebook.com facebook

I Fratelli nel fortino renziano tra gadget e Sal Da Vinci. E La Russa invoca il quorum. @Snaporaz92 x.com