Sabato 14 marzo 2026 alle 13:37, Sal Da Vinci sarà trasmesso contemporaneamente su due reti televisive concorrenti, Rai 5 e un’altra emittente. La presenza simultanea dell’artista in due programmi diversi rende questa serata televisiva particolarmente insolita. La situazione si verifica durante il cosiddetto “derby” tra le due reti, creando una curiosa coincidenza che attirerà l’attenzione di molti spettatori.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 13:37, si profila una delle serate televisive più curiose dell’anno: Sal Da Vinci sarà visibile contemporaneamente su due reti rivali. Mentre Canale 5 propone la replica del suo concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli con lo show *Stasera che sera!*, Rai 1 lo ospita in studio nella seconda puntata di *Sanremo Top* condotto da Carlo Conti. Questa sovrapposizione trasforma la prima serata in un vero e proprio derby tra le due maggiori emittenti nazionali. Il fenomeno non è casuale ma risponde a precise dinamiche di mercato: dopo la vittoria all’ultimo Festival di Sanremo, il cantante napoletano registra i numeri di ascolto e streaming più alti tra gli artisti destinati all’Eurovision Song Contest 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sal Da Vinci in due reti: il derby Rai 5 del 14 marzo

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