Sake sotto le stelle di Roma | una notte di sushi e bollicine giapponesi

Il 20 marzo 2026, al ristorante Il Vizio di Roma, si svolge una serata dedicata alla combinazione tra sushi di alta qualità e sake giapponesi. Il locale, noto per il suo sushi premiato con due Bacchette dalla Guida Sushi del Gambero Rosso, ospita eventi che mettono in risalto l’arte dell’abbinamento tra piatti giapponesi e bevande tradizionali. L’evento si svolge sotto le stelle, con un focus sulla cultura culinaria giapponese.

Una serata dedicata all’arte dell’abbinamento tra cucina giapponese d’autore e grandi sake prende forma il 20 marzo 2026 al Il Vizio, uno dei ristoranti più apprezzati per il sushi nella Capitale, insignito delle due Bacchette dalla Guida Sushi del Gambero Rosso. Situato all’ ottavo piano del Sina Bernini Bristol, con una vista panoramica su Piazza Barberini, Il Vizio propone un’esperienza gastronomica esclusiva in cui i sapori nipponici incontrano la bellezza di Roma dall’alto. La serata prevede un menu speciale firmato dallo chef Nagano Tetsuo, pensato per valorizzare equilibrio, raffinatezza e tecnica della cucina giapponese, con un percorso di degustazione in abbinamento a sake selezionati. 🔗 Leggi su Funweek.it

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