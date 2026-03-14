Il Piemonte è alle prese con un aumento di PM10 superiore a 50 microgrammi per metro cubo, causato dall’arrivo di polveri desertiche provenienti dal Sahara. La situazione si verifica sabato 14 marzo 2026 e riguarda la concentrazione di particolato nell’aria. Le autorità monitorano i livelli di inquinamento e registrano un incremento delle polveri provenienti dal deserto africano.

Il Piemonte si trova oggi, sabato 14 marzo 2026, alle prese con un aumento significativo dello smog causato dall’arrivo di polveri desertiche provenienti dal Sahara. Gli esperti dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente hanno confermato che la configurazione meteorologica attuale sta trasportando sabbia e polvere verso il territorio regionale, portando i livelli di particolato PM10 oltre la soglia limite giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo. Questa situazione non è casuale ma deriva da una specifica dinamica atmosferica caratterizzata da una bassa pressione tra il Maghreb e la penisola iberica combinata con un’alta pressione sull’Europa centrale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sahara invade il Piemonte: PM10 oltre i 50 µg/m³

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