Sabalenka che randellate | va in finale a Indian Wells così

Da gazzetta.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Aryna Sabalenka ha conquistato la finale di Indian Wells dopo aver battuto Linda Noskova in due set, 6-3 e 6-4, nella semifinale disputata oggi. La giocatrice ha mostrato un gioco solido e deciso, superando l’avversaria in modo convincente. La partita si è conclusa con una vittoria netta e senza troppi sforzi, portando Sabalenka verso l’ultimo atto del torneo.

Gli highlights della semifinale di Indian Wells vinta da Aryna Sabalenka contro Linda Noskova in due set, 6-3 6-4. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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