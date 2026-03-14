Sabalenka che randellate | va in finale a Indian Wells così

Aryna Sabalenka ha conquistato la finale di Indian Wells dopo aver battuto Linda Noskova in due set, 6-3 e 6-4, nella semifinale disputata oggi. La giocatrice ha mostrato un gioco solido e deciso, superando l’avversaria in modo convincente. La partita si è conclusa con una vittoria netta e senza troppi sforzi, portando Sabalenka verso l’ultimo atto del torneo.

Gli highlights della semifinale di Indian Wells vinta da Aryna Sabalenka contro Linda Noskova in due set, 6-3 6-4. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sabalenka, che randellate: va in finale a Indian Wells così Articoli correlati Indian Wells, Sinner supera Fonseca e va ai quarti di finaleL'azzurro ha eliminato il giovane talento brasiliano Joao Fonseca dopo un match finito al tie-break con il punteggio finale di 7-7, 7-6. Tennis e amore: Sabalenka a Indian Wells in campo col 'brillocco'AGI - Aryna Sabalenka in versione 'Per sempre sì': la numero uno del mondo ha sfoggiato il suo anello di fidanzamento di diamanti da 12 carati nella... Una selezione di notizie su Indian Wells Wta Indian Wells, i risultati di oggi: Sabalenka e Rybakina in finaleSarà Sabalenka-Rybakina la finale del Wta 1000 di Indian Wells. La n. 1 al mondo ha superato in due set (6-3, 6-4) la ceca Linda Noskova, mentre la kazaka (che da lunedì sarà n. 2 al mondo) ha battuto ... sport.sky.it WTA Indian Wells: Sabalenka in finale, Noskova cede in due setTennis - WTA | Sabalenka gioca concentrata e solida, Noskova non riesce ad arginarla. Terza finale in California per la numero 1 del mondo ... ubitennis.com