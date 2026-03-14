Rybakina in finale | 7-5 6-4 e la mente vince

Al BNP Paribas Open di Indian Wells, Elena Rybakina ha battuto Elina Svitolina con i punteggi di 7-5, 6-4, e si è qualificata per la finale contro Sabalenka. La partita ha dimostrato la determinazione della tennista, che ha conquistato l'accesso alla fase decisiva del torneo. La finale si terrà nelle prossime ore e determinerà la nuova campionessa del torneo.

Il BNP Paribas Open di Indian Wells ha scritto una pagina decisiva per il futuro del ranking femminile, con Elena Rybakina che supera Elina Svitolina e si assicura un posto nella finale contro Sabalenka. La partita, conclusa in un’ora e 45 minuti con il punteggio finale di 7-5, 6-4, ha la campionessa dell’ultimo Australian Open imporsi dopo aver subito una battuta critica al 5-5 del primo set. La vittoria della kazaka non è stata immediata: nel primo set due break rapidi nei primi giochi avevano messo in discussione l’esito, ma una serie di sei giochi consecutivi ha segnato la differenza. Mentre Svitolina tentava di recuperare terreno nel secondo set spingendosi fino al 4-5, Rybakina ha mantenuto la concentrazione necessaria per chiudere l’incontro senza concedere ulteriori vantaggi all’avversaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rybakina in finale: 7-5, 6-4 e la mente vince Articoli correlati Australian Open, oggi la finale femminile: Sabalenka-Rybakina – Diretta(Adnkronos) – Aryna Sabalenka e Elena Rybakina in campo oggi 31 gennaio per la finale del singolare femminile degli Australian Open 2026. Elena Rybakina vince gli Australian Open, ma diventa virale per la sua glaciale esultanzaRybakina battendo Sabalenka ha vinto gli Australian Open femminili ed ha conquistato il secondo titolo Slam della sua carriera. Aggiornamenti e notizie su Rybakina in finale 7 5 6 4 e la mente... Temi più discussi: Sabalenka e Rybakina verso una nuova finale, fuori Swiatek; Tennis: Rybakina conquista l'accesso alla finale di Indian Wells; WTA Indian Wells: Svitolina resiste un set, Rybakina in finale; IW, Rybakina e Swiatek convincono a metà. Andreeva da paura. Tennis: Rybakina conquista l'accesso alla finale di Indian WellsElena Rybakina conquista l'accesso alla finale del Masters 1000 di Indian Wells. In semifinale la kazaka ha avuto la meglio sull'ucraina Elina Svitolina con il punteggio di 7-6, 6-4. (ANSA) ... ansa.it WTA Indian Wells: Svitolina resiste un set, Rybakina in finaleTennis - WTA | Elena Rybakina soffre nel primo set e contiene un tentativo di ritorno di Svitolina nel secondo. Sarà finale con Sabalenka ... ubitennis.com Vittoria agevole per Sinner su Tien che arriva in semifinale e giocherà contro Zverev, vincitore su un Fils furente. Alcaraz ha vinto in due set con Norrie, e affronterà Medvedev. Le semifinali femminii saranno Sabalenka-Noskova e Rybakina-Svitolina. Vanni Gi - facebook.com facebook Cambio nelle zone alte Dopo un inizio 2026 spettacolare, Elena Rybakina supera Iga Swiatek e dalla prossima settimana sarà la nuova numero 2 del mondo x.com