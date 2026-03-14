Russo cambia idea | il pm di Palermo dice Sì al referendum

Il procuratore capo di Palermo, Massimo Russo, ha annunciato il suo supporto alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere giudiziarie. La decisione arriva dopo un periodo di riflessione e modifica di posizione, e Russo ha comunicato ufficialmente il suo sì al referendum relativo a questa riforma. La sua presa di posizione si inserisce nel dibattito pubblico sulla questione.

Il procuratore capo di Palermo, Massimo Russo, ha scelto di sostenere la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere giudiziarie. L’intervento è avvenuto durante un evento organizzato da Forza Italia dedicato alla campagna per il referendum. Russo ha chiarito che il suo cambiamento di posizione non è stato immediato, ma frutto di una riflessione profonda. Ha spiegato che solo mettendosi nei panni del cittadino medio ha compreso la necessità di votare a favore della modifica statutaria. L’ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati di Palermo sottolinea come questa sia la prima volta che si tocca la Costituzione nella parte riguardante i magistrati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Russo cambia idea: il pm di Palermo dice Sì al referendum Articoli correlati Leggi anche: Il pm Massimo Russo: «Voto sì, mi sono messo nei panni del cittadino e ho cambiato idea sulla separazione delle carriere» Leggi anche: Trump insegna all’Ue come si tratta: l’India dice addio al petrolio russo Una raccolta di contenuti su Russo cambia Discussioni sull' argomento Russia. Bryansk, l’attacco che cambia il volto della guerra con l’Ucraina; Boris Belenkin: Una Russia dopo Putin è una necessità storica (di L. Santucci); L’energia che cambia il mondo, dalla fine del gas russo al rischio Hormuz. La sfida consiste nel trasformare questa fragilità; La città che cambia: strage di botteghe e negozi storici in centro. La Russa, non abbiamo cambiato idea ma no 'Preferenze o morte'Ultime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Cosa cambia col sì di Trump agli acquisti di petrolio russo. L’Ue protesta: “Incide sulla sicurezza”. Gli analisti: “Non basta per calmierare i prezzi”. @La_brus x.com Finalmente è marzo! Le giornate si allungano, l’energia cambia e per questo nuovo mese abbiamo preparato una selezione di visite guidate ed eventi speciali, anche all’aperto! - Sabato 7 ore 15.00 visita guidata alla Chiesa dell’Autostrada a Campi, tr - facebook.com facebook