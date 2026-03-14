In Cina, durante la prima sprint race della stagione 2026 di Formula 1, George Russell si impone davanti a Charles Leclerc e Lewis Hamilton. L'evento si svolge sul circuito di Shanghai, con Norris che termina in quarta posizione e Antonelli che si piazza quinto. La gara si conclude con Russell in testa, davanti agli altri piloti.

Norris ai piedi del podio, quinto Antonelli SHANGHAI (CINA) - George Russell vince la prima sprint race della stagione 2026 di F1. Nei 19 giri sul circuito di Shanghai, in Cina, il britannico della Mercedes si difende con esperienza dagli attacchi delle Ferrari, al traguardo in seconda e in terza piazza con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, risaliti alla grande dopo il sesto e il quarto posto in qualifica. Gara controllata da Russell, bravo nella ripartenza dopo la safety car causata a cinque giri dalla fine dal ritiro di Nico Hulkenberg (Audi). Ai piedi del podio c'è la McLaren di Lando Norris, davanti ad Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) scattato, come a Melbourne, a vuoto in partenza e costretto alla rimonta nei primi giri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Russell vince la sprint race in Cina davanti a Leclerc e Hamilton

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