Durante le qualifiche, Antonelli ha conquistato la pole position, mentre Russell ha vinto la Sprint. La Mercedes cerca di ridurre il divario con la Ferrari, che si conferma tra le più veloci. Tuttavia, anche le vetture di Russell e Antonelli hanno incontrato qualche difficoltà durante le sessioni. La gara si avvicina e i piloti si preparano a affrontare le sfide in pista.

La caccia alla Mercedes continua, ma il gap tra le frecce d’argento e la Ferrari sembra diminuito e anche le macchine di Russell e Antonelli hanno qualche problema. Il sabato di Shanghai è stato all’insegna della sfida italo-tedesca con le Mercedes che l’hanno spuntata in due occasioni, ma per la gara di domani può succedere di tutto. La Sprint La Sprint ha dimostrato la grande capacità delle Ferrari in partenza con Leclerc e Hamilton a superare Russell, poi una serie di sorpassi e controsorpassi che ha portato in testa Hamilton fino a quando l’inglese non ha avuto problemi con le gomme e a quel punto prima Russell e poi anche Leclerc lo hanno superato. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Russell vince la Sprint, Ferrari ok. Ma la pole position è di Antonelli

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