Russall trionfa a Shanghai | 674 millesimi su Leclerc

George Russell ha vinto la Sprint Race del Gran Premio della Cina a Shanghai, arrivando davanti a Charles Leclerc con un vantaggio di 674 millesimi. La gara si è svolta sul circuito di Shanghai, con Russell che ha ottenuto la vittoria davanti a Leclerc. La competizione si è conclusa con questa classifica, senza altri dettagli sui tempi o le posizioni successive.

George Russell ha conquistato la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio della Cina svoltasi a Shanghai, distaccandosi dai rivali con un margine di 674 millesimi su Charles Leclerc. Il podio è stato completato da Lewis Hamilton, mentre Andrea Kimi Antonelli ha terminato quinto dopo aver scontato una penalità di dieci secondi per un contatto in gara. L’evento si colloca nel secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, offrendo uno spaccato tecnico che rivela le dinamiche reali tra i team. I dati di tempo e le strategie applicate sul tracciato cinese mostrano come la Ferrari abbia colmato il divario atteso, inserendo due vetture nel gruppo dei primi tre classificati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Russall trionfa a Shanghai: 674 millesimi su Leclerc Articoli correlati Leggi anche: Leclerc: "A Shanghai Ferrari più vicina alle Mercedes". Hamilton: "Il team lavora duro" Le Ferrari ci provano ma George Russell fa sua la Sprint di Shanghai. Podio convincente per Leclerc e HamiltonSenza dominare come ci si aspettava, ma George Russell si è comunque aggiudicato la Sprint Race del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del... Tutto quello che riguarda Russall trionfa Temi più discussi: Sprint spettacolo: vince Russell dopo una bagarre con Hamilton, 2° Leclerc; Vince Russell, ma in Mercedes festeggiano (più) Kimi dopo il GP Australia; Hamilton esaltante, Russell vince la Sprint Race del GP Cina davanti a Leclerc: Antonelli penalizzato; Gp Australia: vince la Mercedes di Russell davanti ad Antonelli e alle Ferrari. GP Cina: Russell trionfa nella sprint raceCINA (SHANGHAI) - Si torna in pista a Shanghai per la Sprint Race e il copione visto nelle qualifiche sembra piuttosto chiaro: la Mercedes continua a dettare il passo anche su un tracciato molto diver ... msn.com Hamilton esaltante, Russell vince la Sprint Race del GP Cina davanti a Leclerc: Antonelli penalizzatoRussell a Shanghai vince la Sprint del Gran Premio della Cina. Secondo posto per Leclerc. Terzo Lewis Hamilton, due Ferrari sul podio. Antonelli quinto tra le due McLaren. Verstappen solo nono. fanpage.it #Formula1, #Russell vince a #Melbourne: doppietta #Mercedes davanti alla #Ferrari di #Leclerc. Nel Gp d’ #ustralia il pilota britannico trionfa con il compagno di scuderia Kimi #Antonelli e il monegasco della #Ferrari. Quarto Lewis #Hamilton di Tommas x.com Formula 1, Russell vince a Melbourne: doppietta Mercedes davanti alla Ferrari di Leclerc. Nel Gp d’Australia il pilota britannico trionfa con il compagno di scuderia Kimi Antonelli e il monegasco della Ferrari. Quarto Lewis Hamilton - facebook.com facebook