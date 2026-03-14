L’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato prima dell’inizio della partita contro la Juventus, sottolineando che la squadra mira a continuare il percorso di miglioramento e che l’obiettivo principale resta uno solo. Ha anche espresso soddisfazione per le prestazioni di Davis, definendolo felice e positivo. Le sue parole sono state rivolte ai giornalisti in vista del fischio d’inizio.

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© Calcionews24.com - Runjaic pre Udinese Juve: «Vogliamo continuare a migliorare, conta soltanto una cosa! Felice di Davis»

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