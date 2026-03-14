Il mister dell'Udinese ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro la Juventus, sottolineando la necessità di ottenere punti contro qualsiasi avversario. Ha menzionato la questione Davis e ha evidenziato l'importanza di migliorare la situazione in classifica con una prestazione convincente. La sfida si svolge questa sera, con l’obiettivo di portare a casa un risultato positivo.

Runjaic ai microfoni di Dazn prima della sfida fra la sua Udinese e la Juventus ha presentato la delicata partita di questa sera. Le parole. Runjaic è intervenuto a Dazn nel pre partita di Udinese Juve. Le sue dichiarazioni. FINALE DI STAGIONE – « Ci sono ancora dieci partite fino al termine della stagione. Per noi è molto importante conquistare il massimo dei punti indipendente dall’avversario. Vogliamo continuare a migliorare il nostro gioco ed è questo che conta ». DAVIS – « Non so se è simile a Drogba. Sicuramente sta giocando una stagione straordinaria e per noi è un calciatore importante. Possiede tutta la qualità necessaria. Lui è fondamentale per il nostro gioco e sono molto felice di averlo » QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Runjaic a Dazn: «Dobbiamo fare punti contro chiunque. Su Davis…»

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